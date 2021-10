Alles für das Tierwohl: Der Kaninchenzuchtvereien 178 Hollage veranstaltet an diesem Wochenende die 59. Lokalschau.

André Havergo

Wallenhorst. Liebevoll hegen und pflegen die Kaninchenzüchter des Kaninchenzuchtverein 178 Hollage ihre Tiere. An diesem Wochenende zeigen sie ihre schönsten Züchtungen bei der 59. Lokalschau.

Es hoppelt an diesem Wochenende in der Haselandhalle in Hollage. Der Kaninchenzuchtverein 178 Hollage lädt dort zur 59. Lokalschau und zeigt, was die Züchter in den letzten Monaten gezüchtet haben. Vereinsmeister wurde Alfons Riemann mit 38