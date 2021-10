Sozialarbeiter erhalten bei der Awigo in Wallenhorst kostenlos Spielzeug

Gut erhaltene Spielgeräte, die auf den Awigo-Recyclinghöfen abgegeben wurden, stehen für Sozialarbeiter aus der Kinder-, Jugend-, Familien- oder Flüchtlingshilfe in Wallenhorst bereit.

Awigo/A.W. Sobott

Wallenhorst. Am Recyclinghof der Awigo in Wallenhorst erhalten Sozialarbeiter aus der Kinder-, Jugend-, Familien- oder Flüchtlingshilfe am 2. November eine bunte Auswahl gut erhaltener Spielsachen.

Gegen Vorlage eines gültigen Dienstausweises und nach telefonischer Terminvereinbarung erhalten die Sozialarbeiter die Spielwaren an diesem Tag in der Wernher-von-Braun-Straße 12 kostenlos und mengenmäßig unbegrenzt, heißt es in einer Press