Die Sanierung der Fahrbahn auf einem Abschnitt der Großen Straße sorgt in Wallenhorst rund drei Wochen für Behinderungen. (Symbolfoto)

imago images/Rene Traut

Wallenhorst. Bauarbeiter rücken am Mittwoch, 20. Oktober, auf der Großen Straße im Wallenhorster Ortszentrum an. Die Straße ist zwischen Wetrihstraße und dem Kreisverkehr an der Tankstelle aufgrund von Bauarbeiten längere Zeit nur in eine Richtung befahrbar.

Wie die Gemeinde mitteilt, ist die Große Straße für Autofahrer etwa drei Wochen lang auf dem Teilstück nur in Richtung Kreisverkehr frei. "Für die Gegenrichtung wird eine Umleitung ausgeschildert", heißt es aus dem Rathaus.Alle Geschäfte un