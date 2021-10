Awigo-Grünplatz in Lechtingen aktuell nur einseitig erreichbar

Der Awigo-Grünplatz in Lechtingen ist bis Ende Oktober nur einseitig anfahrbar.

Alwlsobott Gmbh

Wallenhorst. Beim Anfahren des Grünplatzes in Wallenhorst-Lechtingen müssen Kunden Einschränkungen in Kauf nehmen. An der Kreuzung Osnabrücker Straße/Schulweg wird gebaut.

Der Grünplatz in Lechtingen am Schulweg wird seit Montag, 11. Oktober, bis vermutlich Freitag, 29. Oktober, nur einseitig aus Ostrichtung erreichbar sein, heißt es in einer Mitteilung des Entsorgungsunternehmens Awigo. Kunden, die den Grünp