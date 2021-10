Bärbel Rosensträter überreicht Hubert Wächter die Verdienstmedaille.

Gemeinde Wallenhorst/André Thöle

Wallenhorst. Für sein ehrenamtliches Engagement im kirchlichen Bereich, im Kolpingwerk, in der Kommunalpolitik und im Kroatienkreis hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Hubert Wächter mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Bärbel Rosensträter, Erste Kreisrätin des Landkreises Osnabrück, überreichte die Auszeichnung am Dienstag im Saal des Gasthauses Barlag in Hollage. Vor 45 Jahren habe Wächters Engagement in der Kirche begonnen, vor 40 Jahren das in der Loka