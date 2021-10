Ist Reitlehrerin Antje Harenburg mit ihrem Deutschen Sportpferd Louis auf öffentlichen Wegen unterwegs, achtet sie darauf, dass die Wege hinter ihr sauber bleiben. Pferdeäpfel sammelt sie entweder später auf oder kickt sie direkt in die Rabatten.

Carolin Hlawatsch

Wallenhorst. Eine anonyme Gruppe, die sich „Die Hundefreunde“ nennt, ärgert sich über Pferdeäpfel in Wallenhorst-Hollage. Drei von ihnen gesendete Beschwerden erreichten den Reiterhof Harenburg per Postkarte.

Nicht aufgesammelte Hundehaufen sorgen immer wieder für Ärger. Jetzt zeichnet sich im Osnabrücker Land ein weiterer Aufreger ab: Pferdeäpfel auf Straßen und Gehwegen. So gab es mehrere Beschwerden an Reiterhöfe in Georgsmarienhütte, Rieste,