Am kommenden Freitag werden in der Sporthalle der Realschule in Wallenhorst Kinderbilder zugunsten einer Kindertagesstätte im Hochwassergebiet versteigert.

Andreas-Kita/Cathrin Gerber

Wallenhorst. Zwölf farbenfrohe Bilder auf großen Leinwänden warten in der Andreas-Kindertagesstätte in Wallenhorst auf ihren großen Tag. Am Freitag, 8. Oktober, veranstaltet die Kita eine amerikanische Versteigerung der Kunstwerke.

Die Jungen und Mädchen des Kindergartens und der Krippe haben die Bilder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen gestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Osnabrück. Auslöser für die Malaktion war d