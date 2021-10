Daniela Rethmann und Harald Brinkmeyer (Realschule), Wirtschaftsförderer Frank Jansing, Kerstin Hüls (MaßArbeit), Arne Willms, Bürgermeister Otto Steinkamp und Susanne Steininger (von links) freuen sich über 60 vermittelte Gespräche.

Gemeinde Wallenhorst/André Thöle

Wallenhorst. 15 Minuten Zeit hatten Ausbilder und Schüler beim Speed-Dating, sich kennenzulernen und zu entscheiden, ob ein Ausbildungsverhältnis infrage kommen könnte. Für einen ersten Eindruck reichte das allemal.

In insgesamt 60 Speed-Dates stellten sich interessierte Schüler der Alexanderschule sowie der Realschule Wallenhorst am Donnerstag bei 25 Unternehmen vor, um sich für einen Ausbildungsplatz oder ein Praktikum zu bewerben, heißt es in einer