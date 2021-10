Sie sind viele und sie sind Geflüchtete: Für Familie A. aus der Nähe von Damaskus ist es sehr schwer, eine Wohnung in Wallenhorst oder Umgebung zu finden. Auch Betreuerin Karin Paals hatte bislang keinen Erfolg.

Hildegard Wekenborg-Placke

Wallenhorst. Seit sechs Jahren lebt Familie A. aus Syrien in Wallenhorst in einer Wohnung im Philipp-Neri-Haus in Hollage. Weil das aber neu genutzt werden soll, suchen die Eltern und ihre fünf Kinder jetzt eine neue Bleibe und sind zunehmend Verzweifelt.

Ashar* ist 15 Jahre alt und bei unserem Gespräch eine Art Dolmetscherin für ihre Eltern, die sich mit der deutschen Sprache immer noch ziemlich schwer tun. Wir haben die selbstbewusste Realschülerin bei einem Kurs der Malteser in Wallenhors