Zwei mutmaßliche Supermarkteinbrecher fasste die Polizei in Wallenhorst. (Symbolbild)

Michael Gründel

Wallenhorst. Ein Zeuge hat am Montagmorgen einen Einbruch in das E-Center am Lechtinger Kirchweg in Wallenhorst beobachtet und die Polizei alarmiert. Zwei Verdächtigen wurden gefasst, sie hatten Alkohol und Tabakwaren bei sich.

Nach Angaben der Polizei hatte der Zeuge gegen 2 Uhr beobachtet, wie zwei Personen in das E-Center am Lechtinger Kirchweg eingebrochen waren. Der Mann habe daraufhin den Notruf gewählt, eine Personenbeschreibung durchgegeben und mitgeteilt,