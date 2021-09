Das Krippenhaus St. Anna mit Innenhof und hellen Räumen beherbergt 75 Kinder zwischen null und zwei Jahren.

Gemeinde Wallenhorst/André Thöle

Wallenhorst. Die Krippe St. Anna an der Großen Straße im Wallenhorster Zentrum ist zwar schon seit einem Jahr in Betrieb, offiziell eröffnet werden konnte sie coronabedingt erst jetzt. In einer Feierstunde wurde sie eingeweiht.

Bis zu 75 Kinder im Alter von null bis zwei Jahren können in dem „großzügigen Gebäude mit weitläufigem Außenbereich“ betreut werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Wallenhorst. Bürgermeister Otto Steinkamp zeigte sich demna