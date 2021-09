Bei seinem Besuch in der Wallenhorster St. Alexanderkirche stellte sich Bischof Bode den Fragen der angereisten Gemeindevertreter.

Christoph Beyer

Wallenhorst. Rede und Antwort stand am Donnerstagabend der Osnabrücker Bischof Bode den Gremienvertretern der Pfarreien. Neben der aktuellen Lage im Bistum kam auch der kirchliche Umgang mit dem Thema Missbrauch zur Sprache.

Ein Hamburger Erzbischof, der nicht zurücktreten darf, Kritik an kircheninternen Entscheidungen und die angespannte Finanz- und Personalsituation in den einzelnen Gemeinden: Es war eine breite Palette an Themen und Problemen, die am Donners