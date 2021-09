So werden Geflüchtete in Wallenhorst für die eigene Wohnung fit gemacht

Integrationsbeauftragte Gesa Mietzner erklärt den Geflüchteten, worauf es bei der Wohnungssuche ankommt.

Hildegard Wekenborg-Placke

Wallenhorst. In einem Kurs der Malteser in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Osnabrück werden in Wallenhorst Geflüchtete fit gemacht für die eigene Wohnung. Es geht um Erwartungen der Vermieter, Pflichten der Mieter und um kulturelle Verschiedenheiten.

Gesa Mietzner kümmert sich in Wallenhorst um die Integrationsarbeit. Ruba Jaber ist selbst vor dem Krieg aus Syrien geflohen und ist mit ihren Sprachkenntnissen mittlerweile unersetzlich in der Arbeit mit Geflüchteten. Beide haben