Was macht Ministerpräsident Stephan Weil am Himmel über Wallenhorst?

Irgendwo dahinten liegt Hannover: Ministerpräsident Stephan Weil (rechts) unternimmt gemeinsam mit Wallenhorsts Bürgermeister Otto Steinkamp, Wallenhorsts Gemeindebrandmeister Timo Wischmeier-Raffelt und dem Landtagsabgeordnetem Guido Pott (von links) einen Ausflug in luftige Höhe.

Thomas Osterfeld

Wallenhorst . Hoher Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Wallenhorst: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat deren Wache am Donnerstag in Augenschein genommen. Der Politiker kam dabei dem Himmel etwas näher. Die Feuerwehrleute hatten Gelegenheit, zu erklären: Was wünschen sie sich von der Landespolitik?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wandelt beim Wahlkampfbesuch in Wallenhorst auf vertrautem Terrain: Als ehemaliger Feuerwehrdezernent von Hannover wisse er, dass Feuerwehrleute engagiert und lösungsorientiert sind, erklärt er