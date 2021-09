Bis in die frühen Morgenstunden machten am Samstag im Gewerbegebiet schwarzer See in Hollage die Landjugend und ihre Gäste die Nacht zum Tage.

Michael Pohl

Wallenhorst. Einen großen Schritt zurück in Richtung Normalität vollzog am Samstag die Landjugend Wallenhorst: 1000 Gäste brachten das Festgelände beim Gewerbegebiet am Schwarzen See in Hollage zum Beben. Die Freude über die Feier war dabei überall zu spüren.

„Endlich wieder raus, Leute treffen und Party machen“, war für die meisten Gäste die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der Veranstaltung. Für viele der Teilnehmer endete mit dem Open-Air eine Zeit, in der sie viele Entbehrungen hinne