Am letzten Tag für Erstimpfungen war im Wallenhorster Corona-Impfzentrum nicht viel los.

Bettina Mundt

Wallenhorst. Am Samstag bot sich die letzte Gelegenheit für eine Erstimpfung im Corona-Impfzentrum von Wallenhorst. Einige nahmen den Termin noch wahr – aus unterschiedlichen Gründen.

Am frühen Nachmittag herrscht im Wartebereich des Wallenhorster Impfzentrums gähnende Leere. Heute sei es nicht besonders viel gewesen, berichtet die Ärztin Dr. Lea Köhler: „Angemeldet waren so knapp 30. Mit dem offenen Impfen waren es so u