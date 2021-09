Wahlen in Wallenhorst: Gemeinde bittet, eigenen Kugelschreiber mitzubringen

Die Gemeinde Wallenhorst bittet ihre Bürger, zur Wahl einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

dpa/Julian Stratenschulte

Wallenhorst. Der September ist ein spannender Monat, denn es wird gewählt in Wallenhorst – und das gleich zweimal. Neben der Kommunalwahl steht die Bundestagswahl an. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in diesem Jahr jedoch einige Besonderheiten.

Am Sonntag, 12. September, wählen die Wallenhorster die 34 Mitglieder des Gemeinderates sowie die Vertreter für den Kreistag des Landkreises Osnabrück, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Wallenhorst. Gleichzeitig entschei