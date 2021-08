Die Friseursalons im Landkreis Osnabrück sind auf die kommende 3G-Regelung vorbereitet. Zu ihnen zählt Schöne-Meyer in Wallenhorst.

Kim-Khang Tran

Osnabrück. Ab Sonntag, 29. August, soll die neue 3G-Regelung nicht mehr nur in der Stadt Osnabrück, sondern auch im Landkreis gelten. Wir haben Friseursalonbetreiber gefragt, wie sie das finden.

Nachdem die 3G-Regelung seit Freitag in der Stadt Osnabrück Anwendung fand, soll dies ab Sonntag auch für den Landkreis gelten. Hintergrund ist die Überschreitung des Inzidenzwerts von 50 an fünf Werktagen in Folge. Die Regelung sieht