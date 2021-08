90-jährige Fußgängerin bei Unfall in Wallenhorst schwer verletzt

(Symbolbild)

Michael Gründel

Wallenhorst. Eine 90 Jahre alte Frau ist am Freitag von einer Fahrradfahrerin angefahren und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war die Seniorin gegen 16.15 Uhr an einem Zebrastreifen in der Nähe der Leinengasse, als sie von einer 19-jährigen Frau, die mit ihrem Pedelec die Große Straße in Richtung Niedersachsenstraße befuhr, übersehen wurde