Wie geht es in den Testzentren im Landkreis weiter?

Bald wird der Bürger zur Kasse gebeten: Ab Oktober wird es keine kostenlosen Corona-Schnelltests mehr geben.

imago-images/Rolf Poss

Bad Iburg/Wallenhorst. Ab Oktober werden die Corona-Schnelltest nicht mehr kostenlos angeboten. Was bedeutet das für Testzentren in der Region und wie stellen sie sich darauf ein? Wir haben in Wallenhorst und Bad Iburg nachgefragt.

"Wir werden das Angebot ab Oktober nur aufrechterhalten können, wenn es einen festen Preis pro Schnellltest für alle Anbieter geben wird", erklärt Tausch, Chef vom Testzentrum Lingemann in Wallenhorst. Als eher kleiner Teststellenbetreiber