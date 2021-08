Warum Mitglieder eines Wallenhorster Vereins in Katastrophengebiete fahren

Üben für den Ernstfall: Ein Mitglied des Vereins @fire beim kontrollieren Abbrennen einer Brandschneise.

@fire

Wallenhorst . Immer wieder reisen Mitglieder des in Wallenhorst ansässigen Vereins "@fire" in Waldbrand- oder Erdbebengebiete. Klingt nach Sensationstourismus? Tatsächlich will der Verein mit seinen Erfahrungen den Katastrophenschutz verbessern.

"Am härtesten war Haiti", sagt Jan Südmersen. An den Straßen türmten sich die Leichen, von der kärglichen Infrastruktur des Landes war nichts mehr übrig. Ein Erdbeben der Stärke 7,0 auf der Richterskala hatte das Land im Januar 2010 in weit