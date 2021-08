Wallenhorsts Klimaschutzmanager Stefan Sprenger lädt zum Stadtradeln ein. Ein Flyer, der an alle Haushalte verteilt wird und in einigen Geschäften ausliegt, informiert über die Details der Aktion.

Anette Boberg

Wallenhorst. Das Stadtradeln in Wallenhorst geht in diesem Jahr in seine sechste Runde. Ziel ist es wieder, möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Gemeinde lädt zum Mitradeln vom 29. August bis 18. September ein.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich in der Gemeinde Wallenhorst fast 400 Radfahrerinnen und Radfahrer, die zusammen knapp 90.000 Kilometer zurücklegten. Gemeinsame Radtour zum Start„Nachdem es im letzten Jahr coronabedingt keine gemei