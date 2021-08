Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend nach einem Unfall mit einem Miniradlader in der Mühlenstraße in Wallenhorst vor Ort.

NWM-TV

Wallenhorst. Bei Arbeiten auf einem Privatgelände in Wallenhorst ist am Mittwochabend ein Miniradlader umgekippt. Das Bein des Fahrers wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf einem Grundstück an der Mühlenstraße in Lechtingen, sagt eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Während der Fahrt an einem Feldrand sei der Radlader aufgrund von Unebenheiten im Boden um