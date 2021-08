100 Quadratmeter Blühfläche in Wallenhorst

Eine blühende Wiese als Nahrung und Schutz für Wildtiere. Felix Sauer (Stavermann GmbH) und die Wallenhorster Umweltbeauftragte Isabella Draber sind mit dem Ergebnis der Aussaat zufrieden.

Gemeinde Wallenhorst

Wallenhorst. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wallenhorst hat die Firma Stavermann in diesem Frühjahr auf einem gut 100 Quadratmeter großen ungenutzten Areal ihres Firmengeländes an der Ruller Straße eine Blühfläche angelegt.

Der bisher als Rasenfläche genutzte nährstoffarme Boden wurde dafür gefräst, anschließend wurde das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Saatgut aufgetragen und angewalzt, berichtet die Gemeinde.Wallenhorsts Umweltbeauftragte stand hier