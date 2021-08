Bei der Kommunalwahl im September werden die politischen Karten in Wallenhorst neu gemischt. Wo wird die CDW landen?

Marcus Alwes

Wallenhorst . Zum zweiten Mal tritt die CDW in Wallenhorst bei einer Kommunalwahl an. Punkten will sie mit ihrer Vernetzung in der Gemeinde – und mit einer pragmatischen, integrativen Politik. Beispielhaft stehen ihre Bemühungen um einen Feierabendmarkt.

Keine Bundespartei im Rücken zu haben, mache das Profil der CDW für den Wähler vielleicht etwas unklarer – eröffne auf der anderen Seite aber auch Chancen. "Wir werden sehr stark über die Personen wahrgenommen, die für uns kandidieren"