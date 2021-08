Diesmal in Rulle: Wallenhorster Bürgerdinner steigt am 27. August 2021

Vorfreude auf ein buntes Bürgerdinner im Bürgerbiergarten: Johannes Beckmann, Sarah Tausch, Ines Brünger, Mario Heinhold, Hans-Jürgen Klumpe, Annegret Rethmann und Stefan Ludwig (von links).

René Sutthoff / Konsequent PR

Wallenhorst. Bald geht das Wallenhorster Bürgerdinner in die vierte Runde: Die Bürgerstiftung und der Marketingverein „Wir für Wallenhorst“ laden am Freitag, 27. August, in den „Bürgerbiergarten Rulle“ ein.

Nachdem das Wallenhorster Bürgerdinner coronabedingt eine Pause einlegen musste, kehrt es nun zurück, wie der Marketingverein „Wir für Wallenhorst“ verkündet. Gegessen wird wieder draußen. Zur Tradition gehört auch, dass jeweils der fantasi