Schmuckstück in idyllischer Lage: Knollmeyers Mühle im Nettetal zwischen Osnabrück und Wallenhorst steht zum Verkauf.

Swaantje Hehmann

Wallenhorst . Knollmeyers Mühle in Wallenhorst steht zum Verkauf. Neben 22.000 Quadratmetern mit viel Gestaltungspotenzial umfasst das Angebot auch das drittälteste Staurecht Deutschlands. Welche Entwicklung könnte der beliebte Ausflugsort nehmen?

Ansgar Knollmeyer hat genug. Zum Jahresende will der Gastwirt den Betrieb der gleichnamigen Gaststätte im Nettetal einstellen und das Gelände an einen Nachfolger übergeben. Der Entschluss ist auch eine Konzession an den Körper: Gesundheitli