Bürgermeisterwahl in Wallenhorst: Diese zwei Bewerber kandidieren

Zwei Kandidaten bewerben sich im September in Wallenhorst um das Bürgermeisteramt. Für den Rat schicken die Parteien insgesamt 112 Bewerber ins Rennen.

Archiv/Marcus Alwes

Wallenhorst . Neben Amtsinhaber Otto Steinkamp kandidiert in Wallenhorst nun auch der Unternehmer Claus Hagen als Bürgermeister. Zudem tritt die AfD mit einer Kandidatin für den Gemeinderat an. Die Beschlüsse des Wahlausschusses im Überblick.

Nun ist es amtlich: Amtsinhaber Otto Steinkamp hat bei der anstehenden Bürgermeisterwahl in Wallenhorst einen Konkurrenten. Der Wahlausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am Dienstag die Kandidatur des Unternehmers Claus Hagen bestäti