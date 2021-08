Ein Arzt aus Wallenhorst hat die Behandlung einer Patientin verweigert, weil diese skeptisch gegen die Corona-Impfung ist. Durfte er das?

imago images/U. J. Alexander

Wallenhorst . Der Wallenhorster Arzt Florian Balkau brach die Behandlung einer Patientin ab, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollte. Durfte er so handeln - oder hat er womöglich gegen einen Eid verstoßen?

Was genau ist passiert? Der Arzt Florian Balkau teilte in der vergangenen Woche einer Patientin mit, sie nicht weiter behandeln zu wollen, solange sie sich nicht gegen Corona impfen lasse. Balkau betreibt in Wallenhorst und Bramsche je