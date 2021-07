Die Caritas-Fachklinik Nettetal musste wegen eines Brandes evakuiert werden.

Ludger Tebben

Wallenhorst. Nach einem Brand im Technikraum der Caritas-Fachklinik Nettetal in Wallenhorst musste die Einrichtung evakuiert werden. Inzwischen sind die Löscharbeiten beendet.

Gegen 16.15 Uhr brach die Feuerwehr in Wallenhorst zu einem Einsatz auf. In Brand geraten war der Technikraum im Keller in der Caritas-Fachklinik Nettetal. Da nur der eine Raum betroffen war und das Feuer schnell gelöscht werden konnte, kam