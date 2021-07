Noch heute erinnert ein Gedenkkreuz in Lechtingen an den brutalen Mädchenmord von 1898. Erst die Methode des Greifswalder Arztes Paul Uhlenhuth - hier auf einer undatierten Aufnahme von etwa 1936 - überführte den Doppelmörder.

David Ebener/Ullstein Bild

Wallenhorst/Greifswald. 1898 wurden zwei Mädchen in Lechtingen brutal ermordet. Ein Verdächtiger war schnell gefunden, doch nachgewiesen werden konnte ihm das Verbrechen zunächst nicht. Erst eine neue Methode des Greifswalder Arztes Paul Uhlenhuth machte das drei Jahre später möglich.

Paul Uhlenhuth war ein bedeutender Hygieniker, Bakteriologe und Serologe. Geboren wurde er am 7. Januar 1870 in Hannover. Er studierte von 1889 bis 1894 an der Friedrich-Wilhelm-Akademie Medizin, promovierte 1893 an der Berliner Universität