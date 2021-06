Umgekippter Lkw in A1-Auffahrt Osnabrück-Nord: Ladung war nicht gesichert

Ein Lastwagen ist am vergangenen Dienstag in der Auffahrt zur A1 Osnabrück-Nord in einer Kurve umgekippt und gegen eine Lärmschutzwand geprallt.

NWM-TV

Wallenhorst. Nach dem Unfall auf dem A1-Zubringer an der Anschlussstelle Osnabrück-Nord hat die Polizei inzwischen die Ursache bekannt gegeben. Der Schaden ist gewaltig.

Ein mit Papier beladener Lastwagen war am vergangenen Dienstag, 15. Juni, in der Auffahrt zur A1 in Richtung Bremen auf die Seite gekippt und gegen eine dortige Lärmschutzwand geprallt. Eine fehlende Ladungssicherung sei die Ursac