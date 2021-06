Splitterbombe aus zweiten Weltkrieg in Wallenhorst gesprengt

Der Kampfmittelräumdienst ist am Donnerstagnachmittag in Wallenhorst im Einsatz gewesen und hat eine Bombe entschärft. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Wallenhorst. Eine Weltkriegsbombe ist am Donnerstagnachmittag bei Baggerarbeiten an der Hansastraße in Wallenhorst gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst konnte die Munition entschärfen.

Die Munition aus dem zweiten Weltkrieg wurde gegen 14.30 Uhr an der Hansastraße entdeckt. "Alle Arbeiten wurden umgehend eingestellt und die Behörden informiert", teilte Polizeisprecher Matthias Bekermann am Freitagmorgen mit. Der Kampfmitt