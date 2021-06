So viele Kandidaten wie nie: Wallenhorster Grüne verspüren Aufwind

In Wallenhorst gehen die Grünen mit einer elf Köpfe fassenden Kandidatenliste in die Kommunalwahl. (Symbolbild)

dpa/Daniel Reinhardt

Wallenhorst . Die Grünen in Wallenhorst verspüren Aufwind: Bei den Kommunalwahlen am 12. September will die Partei die Zahl ihrer Sitze im Gemeinderat deutlich ausbauen. Um die Ambitionen zu unterstreichen, hat sie die längste Kandidatenliste der Wallenhorster Grünen-Historie aufgestellt.

Aktuell sind die Grünen im Wallenhorster Gemeinderat mit zwei Sitzen vertreten. Geht es nach Mario Wöstmann, dem Vorsitzenden des Ortsverbandes, sollen nach dem 12. September mindestens sechs Mandate auf die Grünen entfallen. Das entspräche