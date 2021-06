Mit einem Autogottesdienst feierte die Kolpingsfamilie Hollage am Samstag ihr 75-jähriges Bestehen.

Claudia Sarrazin

Wallenhorst. Größere Feiern sind derzeit noch nicht möglich, Gottesdienste hingegen schon. Und so lud die Kolpingsfamilie Hollage am Samstag zum Autogottesdienst ein – hatte jedoch auch an Sitzplätze für Radler und Fußgänger gedacht.

Claudia Sarrazin Samstag am späten Nachmittag im Gewerbegebiet in Hollage: Ein großes Kolping-Banner am Eingang des Geländes der Firma Purplan wies den Weg. Begrüßt wurden die Gottesdienstbesucher von Ju