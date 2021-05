Nicht genügend Impfstoff: Die Türen des Impfzentrums in Wallenhorst bleiben an zwei Tagen geschlossen. Foto: Archiv/Michael Gründel

Michael Gründel

Osnabrück. Kein Impfstoff für Corona-Erstimpfungen und keine Zweittermine: Deshalb bleibt das Impfzentrum in Wallenhorst diese Woche an zwei Tagen geschlossen. An den anderen Standorten in der Region Osnabrück geht der Betrieb weiter.

Das haben Anfragen unserer Redaktion bei Stadt und Landkreis Osnabrück ergeben. Das Impfzentrum in Wallenhorst werde am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. Mai, geschlossen bleiben, teilt Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff mit. "Hinter