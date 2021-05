Schichtwechsel in Hollage: Die Pfleger Barbara Hinz und Jason Petris wechseln sich am Nachmittag ab. Lena-Marie hat das seltene Wolf-Hirschhorn-Syndrom und ist Tag und Nacht auf intensive Pflege angewiesen.

Michael Gründel

Wallenhorst. Vor zwei Jahren hat sich Familie aus Hollage an unsere Redaktion gewandt: Ständig fiel der Pflegedienst aus, der die schwerbehinderte Lena-Marie eigentlich rund um die Uhr betreuen sollte, so dass die Mutter der fünfköpfigen Familie nicht arbeiten und Lena-Marie nicht in die Schule gehen konnte. Am Ende kündigte der Pflegedienst der Familie ganz. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet.

14 Jahre ist Lena-Marie mittlerweile alt. Pflegekraft Jason Petris bringt sie gut gelaunt auf die Terrasse des Einfamilienhauses, aus einem Radio erklingt lebhafte Musik, denn Lena-Marie mag Musik und Hörspiele. König der Löwen oder die Ges