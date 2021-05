Zwei Kilogramm Saatgut sind im Vorratsbehälter dieser Maschine kaum wiederzufinden. Christian Trame hat die Mischung gestreckt, damit sie sich gleichmäßig auf der Fläche verteilen lässt.

Andreas Wenk

Wallenhorst. Christian Trame ist eigentlich Schweinehalter. Er hat schon an vielen Umweltprojekten teilgenommen. Jetzt bietet er zusammen mit dem Start-up "Feldwerk" Blühwiesen-Patenschaften auf seinem Acker an - und ist überrascht, wieviel Zuspruch die Idee findet.

Im Februar hat sich Trame dem Feldwerk angeschlossen. Das junge Unternehmen aus Löhne bringt "Feldhelden" und "Feldwerker" zusammen, wie Blühpaten und Landwirte im Firmenjargon heißen. Das Startup will so nach eigener Aussage einen Be