E-Ladesäule in Rulle ist in Betrieb

Klimaschonende Mobilität: Stefan Sprenger lädt ein Carsharing-Auto an der E-Ladesäule im Ruller Zentrum.

Gemeinde Wallenhorst /André Thöle

Wallenhorst. Wer mit seinem Elektroauto in Wallenhorst unterwegs ist, kann nun auch in Rulle Strom tanken. Dort wurde auf den öffentlichen Stellplätzen nahe des Kreisverkehrs im Ortszentrum eine Ladesäule errichtet. Damit steht nun in jedem Ortsteil mindestens eine öffentliche Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge zur Verfügung.

An der Ladesäule können rund um die Uhr bis zu zwei Autos mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowatt gleichzeitig geladen werden, teilt die Gemeinde Wallenhorst in einer Pressemitteilung mit. Die beiden Stellplätze vor der Säule sind entspr