Alter Förster, junger Förster und ein Hund: Sven Gerling und Hund Fiete sind künftig für die 2400 Hektar Wald zuständig, die der scheidende Wolfram Niehaus nach fast vierzig Jahren Försterdasein in ihre Hände legt.

Michael Gründel

Osnabrück . Fast vier Jahrzehnte war Wolfram Niehaus Förster, 34 Jahre davon in der Bezirksförsterei Belm-Rulle-Wallenhorst. Jetzt übergibt er den Wald an seinen Nachfolger Sven Gerling. Was er seinem jungen Kollegen hinterlässt, behagt dem alten Förster nicht so recht.

Eigentlich ist es im Leben eines Försters nicht vorgesehen, dass er zusieht, wie der Wald, den er gepflanzt hat, abgeholzt wird. Wolfram Niehaus schaut daher mit einem gewissen Unbehagen auf eine Fichtenpflanzung, die an der Stadtgrenze zwi