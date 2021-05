Öffnungszeiten der Bäcker in Wallenhorst an Pfingsten 2021

An Pfingsten 2021 bleiben viele Bäcker geschlossen. In Wallenhorst öffnen einige Filialen an Pfingstsonntag. (Symbolbild)

Peter Kneffel

Wallenhorst. Bei einem gemütlichen Frühstück am Feiertag sind frische Brötchen nicht wegzudenken. Einige Bäcker in Wallenhorst öffnen daher an Pfingsten 2021. Hier ist eine Übersicht mit den Öffnungszeiten am Sonntag, 23. Mai, und Montag, 24. Mai.

Öffnungszeiten der Bäcker in Wallenhorst am Sonntag, 23. Mai 2021BerelsmannKirchplatz: 7.30 bis 17 UhrLechtinger Kirchweg: geschlossenAm Josefplatz: 8 bis 11 UhrKlosterstraße: 8 bis 16 UhrAm Pingelstrang: 7.30 bis 17 UhrBrinkhege Große