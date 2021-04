Unerwartet trifft Miguel Kormann von der Freiwilligen Feuerwehr Alfhausen am Schalter auf die Nachbarin Manuela Meyer.

Andreas Wenk

Wallenhorst. Am Freitag war es soweit: Die Feuerwehrleute im Landkreis Osnabrück konnten sich in den Impfzentren in Wallenhorst und Georgsmarienhütte gegen das Coronavirus impfen lassen.

Nach etwas Druck aus den Reihen der Verbände hat sich die Landesregierung entschlossen, die freiwilligen Helfer in der Prioritätenliste vorzuziehen. Die entsprechende Verordnung erreichte den Landkreis Osnabrück zu Beginn der Woche. Am