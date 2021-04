Kletterparks dürfen wieder öffnen – Situation in Osnabrück unklar

Der Kletterwald Osnabrück in Wallenhorst würde auch gerne wieder öffnen (Archivfoto)

Jörn Martens

Wallenhorst. Nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg dürfen Kletterparks und Kletterwälder in Niedersachsen wieder öffnen. Für den Kletterpark in Osnabrück könnte das jedoch nicht gelten.

Seit Ostern ist der Kletterwald Osnabrück geschlossen. Gerade bei schönem Wetter habe es viele Anrufe von Menschen gegeben, die wissen wollten, warum die Kletteranlage geschlossen sei – und Minigolfplätze nicht, so der Geschäftsführer Migue