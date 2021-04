Bald soll das Klettern im Kletterwald in Wallenhorst wieder möglich sein (Archivfoto)

Jörn Martens

Wallenhorst. Nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg dürfen Kletterparks und Kletterwälder in Niedersachsen wieder öffnen. Auch der Kletterwald Osnabrück, der im Nettetal auf Wallenhorster Gemeindegebiet liegt, will so schnell wie möglich wieder aufmachen.

"Wir sind erstmal froh, wieder aufzumachen", sagt der Geschäftsführer des Kletterwalds Osnabrück, Miguel Hajdinaj. Seit Ostern ist der Kletterwald geschlossen. Gerade bei schönem Wetter habe es viele Anrufe von Menschen gegeben, die wissen