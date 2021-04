Von seinem alten Riesenrad wird sich die Familie Cornelius nicht trennen. Dennoch ist die Vorfreude auf das neue Osnabrücker Rad groß.

Osnabrück/Wallenhorst. "Mein Großvater hat gesagt: In schlechten Zeiten musst du investieren, in guten Zeiten sparen", sagt Otto Cornelius. Und da die Zeiten schlecht sind, hat die Schausteller-Familie aus Wallenhorst am Mittwoch den Vertrag für ein neues Riesenrad unterzeichnet. Das Besondere: Es soll optisch dem Osnabrücker Rad entsprechen.

Wie kauft man eigentlich ein Riesenrad? Gibt es da einen Katalog, "ich hätte gerne dieses Model"? "Nee, das sind schon spezielle Hersteller. Wir haben unseres in den Niederlanden bauen lassen", erläutert Otto Cornelius. Genauer gesagt bei d