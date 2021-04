Bald wieder Restaurantbetrieb in der Alten Küsterei in Wallenhorst

Die Alte Küsterei wurde 1883/84 erbaut. Im Jahre 2000 wurde sie saniert. Heute ist das Baudenkmal am Kirchplatz ein Restaurant.

Marcus Alwes

Wallenhorst. Der neue Inhaber des Restaurants "Die Küsterei", Marius Mörschel, will die Umbauarbeiten in dem historischen Bruchsteingebäude mitten im Wallenhorster Ortskern bis Ende April abgeschlossen haben.

Der 36-Jährige bringt Leben in die Gemäuer gegenüber der St.-Alexander-Kirche zurück. Seit Januar 2021 hat Mörschel das markante Haus gepachtet, dort will er die Tradition einer gehobenen Küche fortsetzen. Der mehrmonatige Leerstand am