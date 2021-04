Bürgerbüro und Kfz-Zulassung in Wallenhorst schließen für vier Tage

Andre Thöle

Wallenhorst. Das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle im Wallenhorster Rathaus bleiben von Dienstag, 20. April, bis Freitag, 23. April, geschlossen.

Wie die Gemeinde Wallenhorst in einer Pressemitteilung bekannt gibt, können Dienstleistungen wie An- und Ummeldungen, Personalausweise und Reisepässe, Fundsachen, Fahrerlaubnisse, Meldebescheinigungen oder Melderegisterauskünfte an diesen T