Am Dienstagmorgen ist ein Schornstein in einem Wallenhorster Einfamilienhaus in Brand geraten. (Symbolbild)

Michael Gründel

Wallenhorst. Am Dienstagmorgen ist in einem Einfamilienhaus in Wallenhorst ein Schornstein in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, konnte die Feuerwehr das Feuer im Eschweg löschen. Es handelte sich um einen Schwelbrand im Schornstein. Die Brandursache ist unklar. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Auch am Gebäude ist n