Hat ihr Glück im Handwerk gefunden: Optikermeisterin Franziska Hartmann.

Jessica von den Benken

Wallennhorst/Belm. Franziska Hartmann ist 28 Jahre alt und frisch gebackene Optikermeisterin. Hätte ihr jemand kurz nach dem Abitur diese Zukunft prophezeit, hätte die Belmerin lauthals gelacht. Heute ist sie stolz auf den Weg, den sie eingeschlagen hat, und dankbar für die Unterstützung ihres Ausbildungsbetriebs, Optik Mundt in Wallenhorst. "Auch im Handwerk kann man Karriere machen", weiß sie aus Erfahrung.

Franziska Hartmann wurde im September 1992 geboren. Sie wuchs in Belm-Icker auf, besuchte dort die Grundschule und machte im Frühjahr 2012 ihr Abitur an der Gesamtschule Schinkel. Wie viele andere junge Leute in dem Alter wollte sie nach ih