Keine optimalen Wartebedingungen: Menschen warten vor dem Impfzentrum in Georgsmarienhütte bei nasskaltem Wetter auf ihren Termin.

Jörn Martens

Osnabrück. Lange Schlangen, stundenlanges Warten in der Kälte: Szenen wie am Dienstag nach Ostern sollen sich an den Impfzentren im Landkreis Osnabrück nach Möglichkeit nicht wiederholen. Tatsächlich seien die Ereignisse eine Ausnahme gewesen, die sich laut Landkreis in dieser Form nicht wiederholen werden. Wie soll das gelingen?

Was war passiert? Am Dienstag hatten Besucher der Impfzentren des Landkreises in Wallenhorst und Georgsmarienhütte über teils erhebliche Wartezeiten geklagt. Nach mehr als drei Stunden in der Schlange sei sie ungeimpft wieder